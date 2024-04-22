بالفيديو.. قديروف بصحة جيدة ويمارس التمارين الرياضية

نشر عمر داودوف مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لقديروف وهو يتدرب في أحد النوادي الرياضية.

وكتب داودوف تعليقا على الفيديو "تدريب مسائي-قوات أحمد".

ويُظهر الفيديو، الذي نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قديروف وهو يتدرب في مزاج مرتفع، ويمزح ويضحك في حديث مع أعضاء فريقه.

وفي الأيام الأخيرة، بدأت الإشاعات حول مرض قديروف الخطير المزعوم تنتشر مرة أخرى في مختلف قنوات "التلغرام".

ونفى الرئيس الشيشاني والمقربون منه مرارا وتكرارا الشائعات حول تدهور حالته الصحية.

المصدر: نوفوستي