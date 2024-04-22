ملحقون عسكريون أجانب في موسكو يكرمون ضحايا هجوم "كروكوس" (صور)

أقامت جمعية الملحقين العسكريين المعتمدين في روسيا اليوم الاثنين فعالية لوضع أكاليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي بقاعة "كوركوس" في ضواحي موسكو.

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وشارك في الفعالية التي جرت قرب موقع الهجوم، ممثلو أكثر من 40 دولة، وبينهم رئيس رابطة الملحقيين العرب ونائب رئبس الجمعية لمنطقة الشرق الأوسط، الملحق العسكري العراقي اللواء عباس الموسوي.

وقال رئيس جمعية الملحقين، الملحق العسكري لجنوب إفريقيا ويسيلي سيباكا: "حضرنا اليوم مع كل أعضاء الجمعية لنقف وقفة حداد على أرواح الأبرياء الذين وقعوا ضحية للأعمال الإرهابية.

وأضاف: "نحن عسكريون لكننا دائما نسعى إلى صنع السلام .. ما حدث في هذا المكان ترك ألما كبيرا في قلوبنا ووقوفنا اليوم يمثل رسالة إنسانية".

وفي وقت سابق شارك ممثلو البعثات الأجنبية وسفراء عشرات الدول في موسكو وممثلو المنظمات الدولية في وضع أكاليل الزهور والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT