 
مباشر

ملحقون عسكريون أجانب في موسكو يكرمون ضحايا هجوم "كروكوس" (صور)

أخبار روسيا

ملحقون عسكريون أجانب في موسكو يكرمون ضحايا هجوم
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xek0

أقامت جمعية الملحقين العسكريين المعتمدين في روسيا اليوم الاثنين فعالية لوضع أكاليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي بقاعة "كوركوس" في ضواحي موسكو.

إقرأ المزيد
ممثلو السفارات الأجنبية يتوافدون على مجمع
ممثلو السفارات الأجنبية يتوافدون على مجمع "كروكوس" لوضع الزهور (فيديو)

وشارك في الفعالية التي جرت قرب موقع الهجوم، ممثلو أكثر من 40 دولة، وبينهم رئيس رابطة الملحقيين العرب ونائب رئبس الجمعية لمنطقة الشرق الأوسط، الملحق العسكري العراقي اللواء عباس الموسوي.

وقال رئيس جمعية الملحقين، الملحق العسكري لجنوب إفريقيا ويسيلي سيباكا: "حضرنا اليوم مع كل أعضاء الجمعية لنقف وقفة حداد على أرواح الأبرياء الذين وقعوا ضحية للأعمال الإرهابية.

وأضاف: "نحن عسكريون لكننا دائما نسعى إلى صنع السلام .. ما حدث في هذا المكان ترك ألما كبيرا في قلوبنا ووقوفنا اليوم يمثل رسالة إنسانية".

وفي وقت سابق شارك ممثلو البعثات الأجنبية وسفراء عشرات الدول في موسكو وممثلو المنظمات الدولية في وضع أكاليل الزهور والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

ملحقون عسكريون أجانب في موسكو يكرمون ضحايا هجوم
RT
ملحقون عسكريون أجانب في موسكو يكرمون ضحايا هجوم
RT
ملحقون عسكريون أجانب في موسكو يكرمون ضحايا هجوم
RT
ملحقون عسكريون أجانب في موسكو يكرمون ضحايا هجوم
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا