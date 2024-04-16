رحيل أسطورة الطيران السوفيتي والروسي أناتولي كوفتشور

توفي أمس طيار الاختبار الروسي وبطل روسيا أناتولي كوفتشور عن عمر يناهز 72 عاما.

أفاد بذلك القائد الأسبق للقوات الجو-فضائية الروسية ونائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف، وقال إن الموت غيّب ليلة أمس أسطورة الطيران السوفيتي والروسي وبطل روسيا وطيار الاختبار الفخري العقيد الطيار أناتولي كوفتشور، مشيرا إلى أن كوفتشور اختبر ما يزيد عن 90 نوعا من الطائرات وحطم عام 2005 نحو 11 رقما قياسيا على متن مقاتلة "سو- 27"، حيث بلغ الوقت الإجمالي لبقائه في الجو 4800 ساعة، بما في ذلك 3000 ساعة للرحلات الجوية الاختبارية.

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ومن بين إنجازاته:

الإقلاع والهبوط على سطح حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" ليلا (عام 1990) بمقاتلة "ميغ – 29".

الرحلة الجوية من موسكو إلى أستراليا ذهابا وإيابا على متن مقاتلة "سو-27" (عام 1995).

الرحلة الجوية البعيدة المدى مع التزود بالوقود جوا عبر القطب الشمالي على متن مقاتلة "سو- 27" إلى مسافة 15000 كيلومتر (عام 1999).

وفي معرض "لوبورجي" الفرنسي للطيران قفز أناتولي كوفتشور مقاتلة "ميغ – 29" قبل اصطدامها مع الأرض بثانيتين.

عام 1988 استعرض في معرض "فارنبورو" البريطاني للطيران لأول مرة مناورة جوية بهلوانية تسمى "الجرس" عندما ترتفع مقدمة الطائرة إلى زاوية 90 درجة وتظل في هذه الوضعية لمدة دقيقتين

منح عام 1992 وسام بطل روسيا لقاء الشجاعة التي أظهرها في أثناء اختبار نماذج جديدة من الطائرات.

شارك في اختبار الطائرات النفاثة لغاية عام 2017 على الرغم من عمره البالغ 65 عاما.

ولد أناتولي كوفتشور في 16 أبريل عام 1952 في محافظة فينيتسا بأوكرانيا، وأنهى كلية "ييسك" الجوية، وشارك في اختبارات طائرات "سو- 17"، "ميغ – 29"، "ميغ -31" الحربية.

المصدر: نوفوستي