بوتين يمنح رائدي الفضاء الروسيين دميتري بيتيلين وأندريه فيديايف وسام "بطل روسيا"

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رائدي الفضاء الروسيين دميتري بيتيلين وأندريه فيديايف، في يوم الفضاء 12 أبريل وسام "بطل روسيا".

وقد تم نشر المرسوم الرئاسي بهذا الشأن على موقع المعلومات القانونية، حيث يشار إلى أنه تم تكريمهما بوسام "بطل روسيا" تقديرا للشجاعة التي أظهراها عند تحقيق الرحلة الفضائية الطويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية.

كما منح الرئيس الروسي رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا وسام "غاغارين".

يذكر أن رائد الفضاء الروسي دميتري بيتيلين (من مواليد عام 1983) حقق رحلة فضائية طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، وبدأت الرحلة في 21 سبتمبر عام 2022 واستغرقت 370 يوما و21 ساعة، ما يعتبر أطول رحلة فضائية في برنامج محطة الفضاء الدولية. كما أنه خرج 6 مرات من محطة الفضاء الدولية لينفذ المهام في الفضاء المكشوف، وقد بلغ الوقت الإجمالي الذي قضاه خارج المحطة 39 ساعة.

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ورائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف (من مواليد عام 1981) حقق رحلة فضائية على متن مركبة Crew Dragon المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم بعثة SpaceX Crew-6، وأصبح رائد الفضاء الروسي الثاني الذي يشارك برحلة فضائية على متن مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة، وهو المشارك في البعثتين الفضائيتين الـ68 والـ69 في محطة الفضاء الدولية. وخدم قبل التحاقه بفريق رواد الفضاء الروس في القوات الجوفضائية الروسية.

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ورائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا (من مواليد عام 1990) شاركت عام 2024 في الرحلة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مركبة "سويوز إم إس – 24" المأهولة، واستغرقت الرحلة 12 يوما. وعملت فاسيليفسكايا قبل ذلك مضيفة طيران في شركة الخطوط الجوية البيلاروسية "بيلافيا"، وتم تقليدها أيضا بلقب "بطل بيلاروس".

المصدر: نوفوستي