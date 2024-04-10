مصر.. الأمن يكشف تفاصيل جديدة بقضية انتحال 4 أشخاص صفة ضباط وسرقة أكبر تاجر مخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل قيام 4 أشخاص بتفتيش مسكن أحد تجار المخدرات منتحلين صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية.

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وقام هؤلاء باصطحاب تاجر المخدرات بعد سرقته من داخل الشقة سكنه مستقلين إحدى السيارات وتركه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 7 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي – مشغولات ذهبية - كمية من الأقراص المخدرة المستولى عليهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأقر اثنان منهم بسابقة معرفتهم بالمذكور والتعامل معه في الإتجار بالمواد المخدرة وقيامهما بالاتفاق مع باقي المتهمين لارتكاب الواقعة وأيد باقي المتهمين أقوالهما، وأرشد المجنى عليه عن باقي الأقراص المخدرة بمحل سكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: القاهرة 24