منسوب مياه نهر الأورال في مقاطعة أورينبورغ الروسية يتجاوز مستوى الخطر بمقدار سنتيمتر واحد

أفادت الخدمة الصحفية لمكتب حاكم مقاطعة أورينبورغ الروسية، دينيس باسلر، بأن منسوب مياه نهر الأورال في المقاطعة بلغ 931 سم، متجاوزا مستوى الخطر بمقدار سنتيمتر واحد.

وحذرت السلطات في مدينة أورينبورغ من صعوبة الوضع، موضحة أن "منسوب المياه في نهر الأورال عند مركز المدينة في الساعة 22:00 (20:00 بتوقيت موسكو) ارتفع إلى 931 سم، وهو أعلى بسنتيمتر واحد من المستوى الخطير".

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بدوره، دعا حاكم مقاطعة أورينبورغ دينيس باسلر، إلى "الإخلاء الفوري من المناطق التي غمرتها الفيضانات".

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وحذر عمدة مدينة أورينبورغ سيرغي سالمين من أنه إذا تم تجاوز منسوب مياه النهر مستوى الخطر البالغ 930 سم، فسيتم غمر مناطق جديدة بالمياه. داعيا السكان إلى عدم إضاعة الوقت وإخراج الأطفال وكبار السن والمعاقين وكذلك الحيوانات.

كما تم تشغيل صافرات الإنذار في أورينبورغ صباح يوم الثلاثاء لحض السكان على الإجلاء الفوري وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه وخطر اتساع رقعة الفيضانات.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن الوضع بمقاطعة أورينبورغ التي اجتاحها فيضان عارم، لن يتحسن قبل 25 أبريل وأن منسوب المياه يرتفع في معظم الأنهار، فيما تتجه موجة الفيضان نحو عاصمة المقاطعة.

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المصدر: نوفوستي