نسخة محدثة من "آوروس" ستقدم في حفل تنصيب بوتين

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إنه سيتم خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 مايو المقبل، تقديم نسخة جديدة من السيارة الفاخرة Aurus Senat.

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وأضاف الوزير خلال رده على سؤال حول تواجد سيارة آوروس المحدثة في حفل تنصيب رئيس روسيا الاتحادية: "طبعا سيتم تقديمها".

في العام الماضي، أفاد مانتوروف بأنه من المقرر إنتاج النسخة المحدثة من Aurus Senat في مايو 2024 في المصنع في يلابوغا.

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وستطرح في الأسواق تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

يشار إلى أن حفل تنصيب الرئيس الروسي المنتخب سيجري في السابع من مايو المقبل، بعد فوز بوتين في الانتخابات التي جرت في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024.

المصدر: وكالات