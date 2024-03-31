شاهد مسقط رأس أحد إرهابيي هجوم "كروكوس" وما قول والديه فيه؟ (فيديو)

نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية مقابلة أجرتها مع والدي الإرهابي داليرجون ميرزويف في مسقط رأسه على بعد 35 كم من دوشنبيه عاصمة طاجيكستان.

وأعرب والدا ميرزويف عن تعازيهما لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 144 شخصا.

وقالت والدته: "أتقدم بتعازي لأمهات وأخوات الضحايا وأعرب عن مواساتي للجرحى... لا أعتقد أن ابني بإمكانه فعل ذلك".

كما أعرب والده باروت ميرزويف عن تعازيه لآباء وأمهات وأقارب وأحباء الضحايا.

ميرزويف مواطن طاجيكي عمره 32 عاما، متزوج وله أربعة أطفال.

وخالف بشكل متكرر تشريعات الهجرة في روسيا وكان في دائرة اهتمام الأمن الروسي منذ عام 2011.

خلال استجوابه الأول أفاد بأنه قبل العمل الإرهابي كان يعيش في نزل شرقي موسكو لمدة 15-20 يوما، وأنه وأحد معارفه اشتريا سيارة للعمل كسائقي تاكسي.

وفي 22 مارس توجه مع ثلاثة إرهابيين آخرين بسيارته إلى "كروكوس" مقابل نصف مليون روبل بتوجيه من "داعية إسلامي" تخاطب معه عبر "تلغرام".

وأضاف أنهم شرعوا في إطلاق النار على المارة أولا في ساحة انتظار السيارات أمام مجمع "كروكوس"، ثم داخل المبنى وقتلوا عشرات الأشخاص.

وبعد إطلاق الرصاص على المتواجدين في المبنى، أضرم الإرهابيون النار في مسرحه، وبدأ الوحش ميرزويف يجهز على جرحى إطلاق النار بمدية ليتأكد من قتلهم، بعد نفاد رصاصه.

المصدر: نوفوستي