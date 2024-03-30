الكرملين: إن لم تر الدمع في عيني بوتين فلا تعتبر أنه لا يتألم

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يتألم لمأساة هجوم "كروكوس" وغيرها من مآس عاشها الشعب الروسي، وأن عدم ظهور الدمع في عينيه لا يعني أنه لا يتألم.

وقال بيسكوف في تصريح لقناة "روسيا 1": "الرئيس عادة يكتم حزنه بداخله، وإن لم تر الدمع على وجهه فهذا لا يعني أنه لا يتألم لمصاب الناس ولا يحزن لما جرى".

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وأعرب بوتين في أعقاب مأساة اعتداء "كروكوس" الإرهابي عن تعازيه الخالصة لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاء شمعة في مصلى مقرّ إقامته في نوفو أوغاريفو جنوب غربي موسكو حدادا على ضحايا الهجوم.

وأعلن الرئيس بوتين الـ24 من مارس يوم حداد وطني على الضحايا، واصفا الاعتداء بأنه إرهابي دموي وهمجي، متعهدا بأن ينال كل من وقف وراء هذه الجريمة "العقاب العادل والحتمي".

وراح ضحية الهجوم 144 شخصا، فيما لا يزال 67 مصابا خاضعين للعلاج.

المصدر: نوفوستي