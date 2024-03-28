ترجيحات بترحيل أصغر إرهابيي هجوم "كروكوس" إلى سجن مجهّز بمستشفى (فيديو)

رجحت مصادر مطلعة ترحيل الإرهابي محمد صابر فايزوف أحد منفذي اعتداء "كروكوس" في ضواحي موسكو مؤخرا من سجن "ليفورتوفو" إلى سجن "ماتروسكايا تيشينا"، المجهز بمستشفى متكامل.

وأصيب الإرهابي المذكور أثناء اعتقاله، وتم جلبه إلى قاعة المحكمة من العناية المركزة على كرسي متحرك للنطق بحكم حبسه على ذمة التحقيق.

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وقام فايزوف وهو أصغر أفراد المجموعة (19 عاما) بتصوير فيديو متداول على الإنترنت يوثق جريمته هو ومن كانوا معه، كما قاد السيارة التي هرب بها الإرهابيون من مكان الجريمة، حيث دهس طفلا عمره ثماني سنوات قرب مبنى "كروكوس".

وعلمت RT أن الطفل نجا ويتلقى العلاج، فيما قال والده إن الإرهابي سائق السيارة دهس الطفل بها عمدا.

المصدر: RT