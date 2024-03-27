وزير الصحة الروسي يعلن ارتفاع عدد القتلى في هجوم "كروكوس" الإرهابي

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن أحد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز كروكوس مساء الجمعة، توفي بعد أن كان في حالة خطيرة للغاية.

ووفقا للوزير، وبذلك ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 140 شخصا.

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وأضاف موراشكو: "للأسف، توفي أحد الضحايا، الذي كان في حالة خطيرة للغاية. لقد بذل الأطباء كل ما في وسعهم".

وأشار الوزير إلى أن أربعة مصابين لا يزالون في حالة حرجة جدا، و19 شخصا في حالة خطيرة. ولا يزال 80 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينهم ستة أطفال.

في يوم 23 مارس، أبلغ مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

وفي يوم أمس، أنجزت فرق وزارة حالات الطوارئ إزالة الأنقاض التي تراكمت في مركز كروكوس بعد الحريق الضخم الذي شب هناك مساء الجمعة بعد الهجوم الإرهابي. وتم نشر قائمة أولية بأسماء القتلى تضم 120 اسما. ووفقا لأحدث البيانات، عانى 360 شخصا من الهجوم الإرهابي.

المصدر: كوميرسانت