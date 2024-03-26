التحقيق يكشف تفاصيل عن عمل أحد المعتقلين في قضية هجوم "كروكوس"

جاء في حثيثيات قرار محكمة منطقة موسكوفسكي بمدينة تفير، أن أمينتشون إسلاموف، المعتقل على ذمة قضية هجوم كروكوس الإرهابي، عمل في العام الماضي كسائق لباص ركاب في تفير.

ويشار إلى أن محكمة منطقة باسماني في موسكو، في أعقاب إصدارها قرار اعتقال مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة، قررت مساء الاثنين اعتقال ثلاثة متهمين آخرين في هجوم "كروكوس" الإرهابي حتى 22 مايو 2024، وهم إسرويل إسلاموف وابنيه أمينشون وديلوفار إسلاموف.

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وقال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي، إن المتهم ديلوفار كان يمتلك السيارة من طراز رينو، التي فر فيها الإرهابيون من مسرح الجريمة، لكنه باعها في فبراير. وبقيت وثائق تأمين السيارة باسمه ولم يتم إصدار وثائق تأمين جديدة. وعاش ديلوفار في مقاطعة تفير.

وذكرت لجنة التحقيق، أن أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي، فريدون شمس الدين، الذي تم اعتقاله في وقت سابق، قام بضم ديلوفار إلى الجماعة الإجرامية قبل 11 مارس 2024.

وتم على الموقع الإلكتروني لمحكمة منطقة موسكوفسكي في تفير، نشر قرار صدر في سبتمبر من العام الماضي في قضية مخالفة إدارية ضد أمينتشون إسلاموف الذي عمل كسائق في مؤسسة للنقل العام.

ووفقا للوثيقة حصل المذكور على جواز السفر روسي في سبتمبر 2018.

وبحسب القرار كان المذكور يقود حافة لنقل الركاب بسرعة تزيد عن السرعة المسموح بها، وفي لحظة ما عند محاولته التوقف تسبب بوقوع بعض الركاب في صالون الباص، وهو ما نجم عنه إصابة إحدى الراكبات برضوض لكنها رغم ذلك لم تصر على معاقبة السائق، وهو ما أخذته المحكمة بالاعتبار عند النظر في القضية.

وكذلك أخذت المحكمة في تفير في اعتبارها أن السائق يعيل ثلاثة أطفال صغار ومصابا بمرض مزمن، وعاقبته فقط بعرامة مالية قدرها 10 آلاف روبل (أكثر بقليل من 100 دولار).

المصدر: نوفوستي