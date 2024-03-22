الصحة الروسية: ​​إرسال 50 فريق إسعاف لضحايا انفجار مركز كروكس سيتي هول التجاري

أعلنت وزارة الصحة الروسية ​​عن إرسال 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية لضحايا انفجار مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مدينة كراسنوغورسك لتقديم الرعاية الطبية لجميع الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاق النار وقع يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح ثلاثة أشخاص على الأقل النار، فيما وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة. وعلم فيما بعد أن حريقا اندلع في المبنى.

هذا وتشير الأنباء الواردة إلى سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم على الفور.

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المصدر: RT