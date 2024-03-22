قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تبدأ عمليات تفقدية شاملة بمشاركة "يارس"

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الصواريخ الاستراتيجية تخضع لعملية تفتيش ومراقبة شاملة تتضمن نقل أنظمة صواريخ أرضية متحركة من طراز "يارس" إلى مواقع ميدانية.

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وقالت الدفاع الروسية: "انطلقت في قوات الصواريخ الاستراتيجية، عمليات التفقد الشاملة للوحدات والتشكيلات، وذلك بناء على نتائج فترة التدريب الشتوية للعام 2024."

تابعت الوزارة أنه "في تشكيلات يوشكار أولا (جمهورية ماري إل)، وتاغيل (مقاطعة سفيردلوفسك) وبارناول (إقليم ألتاي) للصواريخ تم التخطيط لتدريبات القيادة والأركان والتي سيجرى خلالها نشر أفواج منظومات الصواريخ يارس في مواقع ميدانية".

وأوضحت الوزارة أن وحدات الحراسة والإسناد ستتولى مهام الإسناد الهندسي والدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي أثناء عمليات المناورة للأفواج الصاروخية.

وأعلنت الدفاع الروسية في 1 مارس عن تنفيذها إطلاقا تدريبيا ناجحا لصاروخ "يارس" العابر للقارات من مطار بليسيتسك الفضائي شمال غربي روسيا إلى أقصى شرقها، مضيفة أن الإطلاق كان يهدف للتأكد من الخصائص التكتيكية والفنية لهذه المنظومة الصاروخية الحديثة، وأنه تسنى تحقيق كل المهام المطروحة بشكل كامل.

و"يارس" صاروخ استراتيجي باليستي عابر للقارات، عياره 1.86 متر، طوله 17.8 متر، وزنه عند الإطلاق 46 طنا، ووزن رؤوسه القتالية 1250 كيلوغراما.

وتعمل محركات صاروخ "يارس" بالوقود الصلب ويمكن أن يطلق الصاروخ إلى مدى 10 آلاف كيلومتر.

وحسب المعلومات غير السرية التي نشرتها وسائل الإعلام فإن صاروخ" يارس" ثلاثي المراحل يزود بـ4 رؤوس منشطرة يوجه كل منها ذاتيا وتبلغ قدرة كل منها 500 كيلوطن.

المصدر: "نوفوستي"