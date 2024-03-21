تعيين قائد جديد للأسطول الشمالي الروسي

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأنه تم تعيين الفريق البحري قنسطنطين كابانتسوف قائدا للأسطول الشمالي بالنيابة.

وجاء ذكر كابانتسوف بصفته الجديدة لأول مرة في بيان صدر عن الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي بشأن الذكرى السنوية الـ118 لتأسيس أسطول الغواصات الروسي.

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وقال البيان إن "القائم بأعمال قائد الأسطول الشمالي بالنيابة، الفريق البحري كونستانتين كابانتسوف وحاكم مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس هنآ شخصيا أفراد طاقم أحدث غواصات الصواريخ الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، التي دخلت الخدمة في البحرية الروسية نهاية عام 2019، وجميع بحارة الغواصات بالذكرى الـ 118 لتأسيس أسطول الغواصات الروسي".

وأصبح منصب قائد الأسطول الشمالي شاغرا بعدما تم تعيين قائده السابق بطل روسيا الفريق أول البحري ألكسندر مويسييف، قائدا أعلى للبحرية الروسية بالنيابة في أوائل مارس الحالي.

وكان كابانتسوف يشغل منصب رئيس الأركان والنائب الأول لقائد الأسطول الشمالي الروسي منذ أكتوبر 2021.

المصدر: "تاس"