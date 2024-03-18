بامفيلوفا: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية سجلت رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديثة

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديثة، وبلغت 77.44% حيث صوت أكثر من 87.1 مليون مواطن

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وأضافت بامفيلوفا في تصريح صحفي " حتى الساعة 10 صباح اليوم، صوت 87.113.127 من المواطنين الروس في الانتخابات الرئاسية. ويعد مستوى الإقبال هذا رقم قياسي وغير مسبوق، ولم يحدث من قبل وبلغ بنسبة 77.44٪".

ولفتت إلى أن جميع مراكز الاقتراع أنجزت تقريبا مجمل عمليات فرز الأصوات حيث أنجزت بنسبة 99.74٪ من عمليات الفرز النهائية.

وأكدت بامفيلوفا إن لجنة الانتخابات المركزية ستعلن رسميا نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية يوم الخميس المقبل 21 مارس.

وأشارت بامفيلوفا إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت هو ضغط الغرب وسياسته المناهضة لروسيا، حيث يرفض الشعب الروسي مثل هذه الضغوط والإملاءات الخارجية وأظهرت الانتخابات أن الشعب الروسي متحد.

ولفتت إلى أن أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني تعرضت له مراكز ومواقع اللجنة الانتخابية منذ بداية حملى الانتخابات الرئاسية.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، وبعد معالجة 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% .

يتبع..