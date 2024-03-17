السفير الروسي: الانتخابات الرئاسية الروسية في الولايات المتحدة تجري بهدوء وبشكل طبيعي

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في الولايات المتحدة جرت بهدوء، وبشكل منظم.

صرح بذلك السفير الروسي في واشنطن، أثناء مشاركته عبر الإنترنت في إحاطة للجنة الانتخابات المركزية الروسية.

وقال "لقد جعلنا اليوم عطلة رسمية جيدة، كما كان الحال دائما في السنوات السابقة. حاولنا أن نحتضن بكل ود مواطنينا الذين ما زالوا يأتون إلينا. كل شيء يسير على ما يرام، وبشكل طبيعي".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ولأول مرة، تم إجراؤها على مدار 3 أيام وباستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد.

وقد أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

المصدر: تاس