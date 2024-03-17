مقر مراقبة الانتخابات: نظام التصويت الإلكتروني في موسكو تصدى لجميع الهجمات الخارجية

أعلن رئيس مقر مراقبة الانتخابات العام في موسكو فاديم كوفاليوف اليوم الأحد، أن نظام التصويت الإلكتروني عن بعد في موسكو نجح في التصدي لجميع الهجمات على الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال كوفاليوف: " على الرغم من أننا تعرضنا لهجمات على نظام التصويت الإلكتروني عن بعد، إلا أنه تم صدها بنجاح".

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن معارضي روسيا فشلوا في تعطيل إجراء الانتخابات بين المواطنين الروس في الخارج.

وقال خلال مؤتمر صحفي حول سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية: "يمكننا أن نقول بثقة إن خصومنا فشلوا في تقويض الانتخابات الرئاسية الروسية بين مواطنينا في الخارج، لثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في اختيار طريق تنمية بلادنا".

وأغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: RT