مدفيديف يحذر من العواقب القانونية لمحاولات الاعتداء على صناديق الاقتراع

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن محاولات حرق صناديق الاقتراع أو وإلحاق ضرر بها عمل يرقى إلى مستوى الخيانة العظمى ويجب معاقبته على هذا الأساس.

ووصف مدفيديف في قناته على "تيليغرام" اليوم السبت، الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال بـ"الأوغاد"، محذرا من العواقب القانونية لمثل هذه المحاولات.

وأوضح أن مرتكبي هذه الأعمال قد يتحملون المسؤولية ليس فقط عن عرقلة التصويت، ولكن "يمكن تصنيف أفعالهم بشكل أكثر صرامة، بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية المتعلق بالخيانة العظمى بصفتهم يقدمون مساعدة لدولة أجنبية في أثناء الحرب".

وشدد مدفيديف على أن "هذه ليست لعبة أعواد ثقاب للأطفال أو مزحة بريئة، إنها مساعدة مباشرة لأولئك ... الذين يقصفون مدننا اليوم".

وفي وقت سابق قال رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس الدوما للأمن فاسيلي بيسكاريوف أنه يمكن اعتبار عمليات الحرق العمد والأعمال غير القانونية المماثلة في مراكز الاقتراع بمثابة هجمات تخريبية أو إرهابية.

المصدر: RT