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موسكو تراقب جميع محاولات التدخل الخارجي في العملية الانتخابية

أخبار روسيا

موسكو تراقب جميع محاولات التدخل الخارجي في العملية الانتخابية
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شدد سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك أن السلطات الروسية تراقب عن كثب جميع محاولات التدخل الخارجي في العملية الانتخابية الروسية.

وأضاف ميروشنيك: "نراقب عن كثب كل محاولات التأثير الأجنبي على العملية الانتخابية في روسيا. هذا ليس تدخلا في الشؤون الداخلية فحسب، بل جرائم ضد الدولة".

ودخلت الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستستمر حتى يوم غد الـ17 من مارس الجاري يومها الثاني، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد بين أربعة مرشحين.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: تاس

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الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..