 
مباشر

الانتخابات الروسية.. 200 ألف مواطن في موسكو صوتوا عبر الإنترنت الليلة الماضية

أخبار روسيا

الانتخابات الروسية.. 200 ألف مواطن في موسكو صوتوا عبر الإنترنت الليلة الماضية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x648

أعلن فاديم كوفاليف رئيس مقر مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو أن نحو 200 ألف مواطن من سكان العاصمة صوتوا عبر الإنترنت الليلة الماضية.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بالفيديو.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وقال كوفاليف: "صوت حوالي 200 ألف شخص في الليل من الساعة 8 مساء. بالنسبة لمدينة كبيرة مثل موسكو، هذا رقم مقبول لمثل هذه الفترة".

والجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا ومتاح في حوالي ثلث مناطق البلاد فقط لأسباب أمنية.

ودخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الثاني وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد من بين أربعة مرشحين.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: نوفوستي



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..