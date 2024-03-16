الانتخابات الروسية لحظة بلحظة.. نسبة التصويت تتخطى حاجز 50% قبل ساعات على انتهاء اليوم الثاني

تواصل مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية فتح أبوابها تباعا أمام الناخبين حسب التوقيت المحلي في اليوم الثاني من التصويت المستمر حتى يوم غد الـ17 من مارس الجاري.

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وأغلقت مراكز الاقتراع في روسيا أمس أبوابها تباعا حسب فوارق التوقيت التي تصل إلى 9 ساعات بين شرق البلاد وغربها في اليوم الأول من الاقتراع، حيث تجاوزت نسبة التصويت 36%.

وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية بلغت نسبة التصويت حتى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو 15 مارس اليوم الأول للانتخابات، 36.09%.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

وكان الرئيس بوتين قد دعا في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

وأدلى المرشح الرئاسي بوتين مساء أمس الجمعة بصوته في الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني.

أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن نسبة المشاركة في التصويت عن بعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وزارة التنمية الرقمية الروسية: أدلى 3.8 مليون شخص بأصواتهم حتى تاريخه عبر منصة الحكومة الإلكترونية.

أدلى رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين بصوته عبر الإنترنيت، ودعا المواطنين في كلمة مقتضبة إلى التصويت اليوم وغدا لتحقيق أعلى نسبة من المشاركة.

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه تم في البلدان غير الصديقة تسجيل حالات تهديد للروس لمنعهم من المشاركة في التصويت.

زاخاروفا عن تصويت الروس في الخارج: "هناك الكثير من العقبات التي يتم وضعها أمام المواطنين الروس بدءا من التخويف ووصولا إلى العرقلة الجسدية حرفيا".

أدلت زاخاروفا بصوتها في الانتخابات الرئاسية الروسية في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة موسكو.

قال أحد المراقبين الفرنسيين للانتخابات إنها منظمة بشكل جيد وبنفس القواعد في فرنسا وذات معايير ديمقراطية وهناك 4 مرشحين يتنافسون في الانتخابات.

أعلنت السفارة الروسية في العاصمة القطرية الانتهاء من التصويت في مركز الاقتراع رقم 8156 بالدوحة، وشكرت كل من شاركوا في التصويت.

نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاي بولايف: عملية التصويت تسير بشكل طبيعي تماما.

بولايف: جميع مقار اللجان الانتخابية في روسيا مفتوحة.

حتى الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو بلغت نسبة التصويت في عموم البلاد 38.35٪ حسب لجنة الانتخابات المركزية.

09:56 في مقاطعة سخالين، بلغت نسبة التصويت 60%.

09:52 أعلن أليكسي بيسكوف المنسق الفيدرالي لجمعية المراقبة المستقلة عدم تسجيل أي انتهاكات خلال اليوم الأول من الانتخابات يمكن أن تؤثر على سير التصويت ونتائجه.

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية في جمهورية لوغانسك إيلينا كرافتشينكو أن نسبة التصويت حتى الساعة 09:00 من صباح اليوم السبت في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 37.52%.

المصدر: RT