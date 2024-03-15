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عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)

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عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومشاهد لعرسان استهلّوا زفافهم بالتصويت في الانتخابات الروسية، لاختيار رئيس للبلاد يكونون آمنين على مستقبلهم وأبنائهم في ظله.

وتوجهت مجموعة من العرسان إلى مركز الاقتراع رقم 207 في مدينة كوستروما في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)

وبعد التصويت توجهوا إلى المحكمة لتسجيل زواجهم.

عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)

وقالت لجنة الانتخابات الإقليمية: "اليوم اتخذ ناخبونا العرسان قرارا مهما مرتين، حيث صوتوا وسجلوا عقود زواجهم".

عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

 

المصدر: RT

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الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..