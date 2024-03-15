آخر مركز تصويت على الأراضي الروسية يفتح أبوابه

افتتحت آخر مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في كالينينغراد أقصى غربي روسيا في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت موسكو.

وأكدت لجنة الانتخابات الإقليمية أن "569 مركز اقتراع ستعمل على أراضي كالينينغراد خلال أيام الانتخابات الرئاسية".

إقرأ المزيد

ووفقا للجنة الانتخابات فإن عدد الناخبين في كالينينغراد 831599 مواطنا، 68071 منهم تقدموا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بطلب التصويت عن بعد.

وبلغت نسبة التصويت في مقاطعة كالينينغراد 55.29% خلال الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وكانت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية قد بدأت افتتاح أبوابها تباعا حسب فارق التوقيت بينها منذ الليل الماضي بتوقيت موسكو.

وبدأت عمليات التصويت يوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في شبه جزيرة كامتشاتكا وإقليم تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي، الموافقة للحادية عشرة من ليل الخميس بتوقيت موسكو.

المصدر: RT