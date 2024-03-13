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بوتين: الانتخابات خطوة نحو المستقبل

أخبار روسيا

بوتين: الانتخابات خطوة نحو المستقبل
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه خلال انتخاب رئيس الدولة لا يجب على الروس الإدلاء بأصواتهم فحسب، بل يتعين عليهم أن يتحدثوا بحزم عن إرادتهم وتطلعاتهم.

وقال بوتين في خطابه للروس قبيل الانتخابات الرئاسية والذي بثته القناة الأولى: "لا يتعين عليكم الإدلاء بأصواتكم فحسب، بل يجب عليكم أن تتحدثوا بحزم عن إرادتكم وتطلعاتكم، وعن مشاركتكم الشخصية في مواصلة تنمية روسيا، لأن الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل".

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وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام: 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس أربعة مرشحين مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية في روسيا على منصب رئيس الدولة هم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.

المصدر: RT

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