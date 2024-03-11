بدء سريان حظر نشر استطلاعات الرأي والتنبؤات الانتخابية في روسيا

دخل إجراء حظر نشر نتائج استطلاعات الرأي والتنبؤات والدراسات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء 12 مارس.

وقد وردت القاعدة ذات الصلة في قانون "الضمانات الأساسية للحقوق الانتخابية وحق المشاركة في الاستفتاء لمواطني روسيا".

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وبحسب هذا الإجراء، وفي غضون خمسة أيام قبل اليوم الأخير للتصويت، وكذلك في أيام التصويت (من 12 إلى 17 مارس 2024)، يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي العام، وتوقعات نتائج الانتخابات، وغيرها من الدراسات ذات الصلة حول الانتخابات الجارية.

ويحظر أيضا وضعها على شبكات المعلومات والاتصالات التي لا يقتصر الوصول إليها على دائرة معينة من الأشخاص.

يذكر أن مجلس الاتحاد الروسي حدد 17 مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وسوف يستمر التصويت خلال الأيام الثلاثة: 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس أربعة مرشحين مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية على منصب رئيس الدولة وهم: ليونيد سلوتسكي، نيكولاي خاريتونوف، فلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.

المصدر: "نوفوستي"+RT