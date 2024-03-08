بمناسبة يوم المرأة العالمي، قام 20 حلوانيا بمدينة سوتشي الروسية بتحضير أكبر كعكة في العالم من ثمار التوت، بوزن 623 كيلوغراما واستغرق صنعها يومين وبلغ طولها 4 أمتار وعرضها 2.4 متر.

وتم تسجيل هذه الكعكة في سجل الأرقام القياسية الروسية والعالمية بحسب ما أفاد به مراسل "نوفوستي".

В Сочи в честь 8 марта приготовили самый большой в мире натуральный ягодный торт весом 623 кг, двухдневный труд 20 кондитеров занесли в реестр рекордов. pic.twitter.com/ataHbg7P9S — Anatolii (@Anatoli31116730) March 8, 2024

وتجمع مئات الأشخاص لتجربة مذاق هذه الكعكة بعد أن تم تزيينها بثمار التوت الطبيعي: التوت الأزرق، التوت، الفراولة، وفي وسط الزهور الطبيعية تم وضع الرقم 8، الذي يرمز إلى تاريخ الاحتفال بهذه المناسبة في شهر مارس.

А теперь к новостям фашистской диктатуры:

В Сочи в честь 8 марта приготовили самый большой в мире натуральный ягодный торт весом 623 кг, двухдневный труд 20 кондитеров занесли в реестр рекордов. pic.twitter.com/38z8v1w7dX — жЫтель.рф-77рег (@jitel_rf) March 8, 2024

وقالت سوزانا إيكسوزيان، مديرة عام سلسلة محال الحلويات التي صنعت هذه الكعكة القياسية: "الكعكة كريمية وخفيفة للغاية، يوجد فيها موز، وكريم ماتسوني في البسكويت، واستغرق تحضيرها مدة يومين، وبلغت 623 كغ و700 غرام، وبذلك حطمنا الرقم القياسي الروسي".

وبلغ طولها 4 أمتار وعرضها 2.4 متر. ولفتت إيكسوزيان إلى أنها مصنوعة من مواد أولية متوافرة لديهم والمهم أيضا أن تكون مصنوعة من منتجات طبيعية".

وعمل الحلوانيون لمدة يومين على إعداد الكعكة، بمشاركة 40 موظفا، واصطف ليتذوقها 6 آلاف شخص بحصة 100 غرام لكل واحد.

من جهتهما، أكد فلاد كوبيلوف، كبير محرري سجل الأرقام القياسية الروسية، ورئيس وكالة التسجيل الدولية Interrecord، أنها أكبر كعكة توت في العالم.

المصدر: نوفوستي