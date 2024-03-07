هل يختار بوتين قائد وطاقم الطائرة الرئاسية بنفسه؟

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طياري الطائرة الرئاسية (الطائرة رقم 1)، بأنهم أشخاص متميزون ومن ذوي الخبرة ومخلصون لعملهم.

وقال الرئيس بوتين في اجتماع مع خريجات مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري اليوم 7 مارس: "أنا لا أختار أطقم الطائرات التي أسافر عليها، بل يتم ذلك عن طريق إدارة بعض خدمات الطيران، ولكنهم جميعا أشخاص متميزون، ومن أصحاب خبرة، وهم متفانون في عملهم، على درجة عالية من الاحتراف المهني".

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وشدد الرئيس بوتين على أنه لا يشك بتاتا في ذلك.

المصدر: نوفوستي