مجلس شعب جمهورية الشيشان يعلن دعمه ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية المقبلة

اتفق أعضاء مجلس شعب جمهورية الشيشان على دعم ترشيح الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقد مجلس شعب جمهورية الشيشان اجتماعا اليوم السبت، بإشراف الرئيس رمضان قديروف بصفته الرئيس المنتخب للمجلس.

وقد أكد أعضاء المجلس أن الانتخابات المقبلة هي الحدث الاجتماعي والسياسي الأكثر أهمية في العقد الحالي، والتي يمكن أن تؤثر نتائجها على مصير البلاد في المستقبل، وكذلك بشكل مباشر على نوعية حياة كل مواطن.

وأوضح مجلس الشعب في قراره أن "مجلس شعب جمهورية الشيشان يرى أن الزعيم القوي والمستقل هو الضامن لمستقبل البلاد".

وأكد أن "فلاديمير بوتين هو اليوم سياسي ذو خبرة على المستوى العالمي، قادر، وقد تأكد ذلك باستمرار من خلال قدرته على اتخاذ قرارات صائبة سياسيا، كما تحمل المسؤولية عن حاضر ومستقبل البلاد".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية شهر مارس الجاري.

وكان قد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في شهر ديسمبر الماضي، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة.

المصدر: RT