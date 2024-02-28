شويغو يتفقد مؤسسات الصناعة الدفاعية في تولا جنوب موسكو (فيديو)

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء عددا من مؤسسات الصناعة الدفاعية في مقاطعة تولا الروسية، كما عقد اجتماعا لبحث سبل الإسراع في تزويد الجيش بمنتجاتها.

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وحسب بيان للدفاع الروسية، فقد أشار شويغو خلال الاجتماع إلى أن الشركات التي تفقدها، تنتج مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، منها المدفعية الصاروخية والمدفعية والأسلحة لمكافحة البطاريات.

وطالب وزير الدفاع بتعديل الجدول الزمني لتسليم كل أنواع المنتجات للقوات المسلحة، ونقل مواعيد تسليم المعدات إلى الربعين الثاني والثالث، والحفاظ على وتيرة ثابتة للتوريدات على مدار العام.

وأعرب شويغو عن ارتيحه لحقيقة أن منتجي الأسلحة يلتزمون بشكل عام بتعليمات الرئيس فيما يتعلق بالجدول الزمني للتوريدات.

كما أكد الوزير أن الشركات شهدت تغييرات كبيرة منذ التفتيش السابق، وأضاف أنه تسنى تقليص وقت إنتاج أنواع معينة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من 6-8 أشهر إلى شهر ونصف الشهر.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية