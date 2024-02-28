بوتين يشارك في مراسم وداع رئيس المحكمة العليا

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بموسكو في مراسم وداع فياتشيسلاف ليبيديف رئيس المحكمة العليا الذي توفي يوم الجمعة الماضي.

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ووقف الرئيس دقائق قرب النعش قبل لأن يتحدث إلى أقارب المتوفى ويقدم لهم العزاء.

وأقيمت مراسم الجنازة في مجلس النقابات بالعاصمة الروسية موسكو، حيث اصطف حرس الشرف بجانب النعش، وعلقت الجوائز والأوسمة التي حصل عليها الفقيد خلال حياته، وكانت في وسط القاعة شاشة كبيرة تحمل صورة رئيس المحكمة العليا السابق فياتشيسلاف ليبيديف.

وستلي مراسم الوداع المفتوحة، مراسم الجنازة في كاتدرائية المسيح المخلص قبل أن يورى جثمان ليبيديف في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو.

وتوفي فياتشيسلاف ليبيديف 23 فبراير عن عمر يناهز 80 عاما نتيجة المرض، وقد عمل في الجهاز القضائي للدولة منذ عام 1970، وترأس محكمة مدينة موسكو عام 1986، والمحكمة العليا لروسيا عام 1989.

وحصل على وسام الرسول المقدس أندرو الأول، وحاز وسام الاستحقاق للوطن ووسام ألكسندر نيفسكي.

المصدر: نوفوستي