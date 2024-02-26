بيسكوف: روسيا سعيدة لأن معظم دول العالم تستمع لوجهة نظرها

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا منفتحة على العالم لتبادل المعرفة، وهي سعيدة لأن الغالبية العظمى من الدول متعاونة أيضا على ذلك ومستعدة للاستماع إلى وجهة نظر موسكو.

وقال بيسكوف في حفل توزيع جوائز "المعرفة" اليوم الاثنين: "نريد أن نتلقى المعرفة، وفي رغبتنا لتلقي المعرفة نحن في بلدنا منفتحون على العالم أجمع. ويسعدنا أن الغالبية العظمى من دول العالم منفتحة أيضا على مشاركة المعرفة معنا".

وأضاف: "الأغلبية في العالم منفتحون على طرح أفكارهم ونظرتهم للعالم والاستماع بنفس الاحترام لوجهة نظرنا، والتحدث عنها، وعن بلدنا، وعنا في بلدانهم".

المصدر: نوفوستي