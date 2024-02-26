 
مباشر

بيسكوف: روسيا سعيدة لأن معظم دول العالم تستمع لوجهة نظرها

أخبار روسيا

بيسكوف: روسيا سعيدة لأن معظم دول العالم تستمع لوجهة نظرها
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1yn

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا منفتحة على العالم لتبادل المعرفة، وهي سعيدة لأن الغالبية العظمى من الدول متعاونة أيضا على ذلك ومستعدة للاستماع إلى وجهة نظر موسكو.

وقال بيسكوف في حفل توزيع جوائز "المعرفة" اليوم الاثنين: "نريد أن نتلقى المعرفة، وفي رغبتنا لتلقي المعرفة نحن في بلدنا منفتحون على العالم أجمع. ويسعدنا أن الغالبية العظمى من دول العالم منفتحة أيضا على مشاركة المعرفة معنا".

وأضاف: "الأغلبية في العالم منفتحون على طرح أفكارهم ونظرتهم للعالم والاستماع بنفس الاحترام لوجهة نظرنا، والتحدث عنها، وعن بلدنا، وعنا في بلدانهم".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا