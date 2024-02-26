الأمن الروسي يعتقل  49 شخصا جمعوا الأموال في روسيا للمسلحين في سوريا

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنوا من اعتقال 49 شخصا في 22 منطقة روسية ينتمون لشبكة إرهابية لتورطهم بجمع الأموال للمسلحين في سوريا.

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها: "بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ولجنة التحقيق الروسية، تم القضاء على قناة دولية تقوم بتقديم الدعم المالي للمنظمة الإرهابية الدولية "كتيبة التوحيد والجهاد"، المحظورة في روسيا، والتي تنشط في الأراضي السورية".

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وأشار البيان إلى أنه "بفضل التدابير المتخذة على أراضي 22 منطقة روسية، تم اعتقال 49 مشاركا في شبكة إرهابية متورطة في جمع وتحويل الأموال لتلبية احتياجات المسلحين العاملين في سوريا".

وأكد البيان على أن بعض المعتقلين، كانوا ينشرون أيديولوجية إسلامية متطرفة في صفوف المسلمين في روسيا عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاولون تبرير نشاطاتهم الإرهابية التخريبية.

المصدر: تاس