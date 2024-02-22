بعد 9 سنوات.. بوتين يحلق مجددا على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة TU160M (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصنع "غوربونوف" للطائرات في مدينة قازان لتنفيذ تحليق على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة "تو-160 إم" TU160M يصل إلى 40 دقيقة.

وارتدى الرئيس بوتين البزة الخاصة بالطيران علما أنه كان يوم أمس قد زار وتفقد عمل ورشة تصنيع الطائرات الاستراتيجية وصعد إلى قمرة القيادة واطلع على أجهزة التحكم في القمرة.

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ولدى وصوله، استقبل بوتين الطاقم المنتظر بعد ذلك صعد بوتين على سلم الطائرة إلى القمرة.

إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن المدة التي ستستغرقها رحلة بوتين على متن الطائرة الحديثة Tu-160M. وقال إنها ​​ستستغرق حوالي 40 دقيقة. دون تحديد مكان التحليق.

يشار إلى أن الرئيس بوتين تفقد يوم أمس قاذفات TU160M الجديدة المخصصة لحمل القنابل النووية والصواريخ فرط الصوتية برؤوس تقليدية ونووية في مصنع قازان للطيران بجمهورية تتارستان الروسية.

هذا وتحمل "تو- 160" 12 صاروخا مزودة برؤوس نووية وإجمالي ما على متنها من ذخائر 40 طنا. وقادرة على التحليق لـ14 ألف كم دون التزود بالوقود، وتستطيع بصواريخها النووية الـ12 تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.

كما أنها أكبر قاذفة في العالم وتخدم في القوات الجوية الروسية 15 قاذفة منها في الوقت الراهن، على أن يصل إجمالي عددها في الجيش الروسي إلى 30 طائرة في نطاق برنامج الحكومة لتطوير الجيش وإعادة تسليحه.

كما لا يعتبر تحليق بوتين على متن TU160 "البجعة البيضاء"، الأول له وإنما كان قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015، وأكد حينها أن تلك التجربة كانت للنظر في عمل الطائرة الاستراتيجية وتفقد حركتها، مبينا أنه تم إطلاق صاروخ تجريبي من القاذفة وأصاب هدفه بدقة، وأكد أن النتائج كانت جيدة.

المصدر: RT