بوتين يطلق بناء مركز "سيبورا" للبحث العلمي في قازان

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إشارة البدء لبناء مركز البحث العلمي وتوسيع نطاق التكنولوجيا "سيبورا" في قازان بتقنية الفيديو.

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وسيتم بناء مركز البحث العلمي وتوسيع نطاق التكنولوجيا التابع لشركة "سيبور" القابضة في قازان، حيث تبلغ مساحة المركز 18 ألف متر مربع، ومن المخطط أن يعمل هناك 300 شخص، منهم 30% على الأقل من الأكاديميين.

وتشمل مجالات العمل الرئيسية للمركز توليف وتجريب منتجات جديدة لتطوير سلاسل الإنتاج الحالية وابتكار مواد جديدة، والنمذجة المتقدمة وهندسة العمليات، وتطوير التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ المشاريع في إطار الحد من انبعاثات الكربون، واقتصاد الدوائر المغلقة والمبادرات الرقمية.

المصدر: نوفوستي