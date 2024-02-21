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روسيا.. إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الروسي باللغة العربية

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روسيا.. إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الروسي باللغة العربية
frankmedia.ru
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
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صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن الموقع الرسمي لمجلس الدوما (البرلمان الروسي) سيكون متاحا باللغة العربية.

 وذكر فولودين أن النسخة الإنجليزية من المنصة تعمل منذ سبتمبر عام 2018، أما النسخة الإسبانية فتم تفعيلها منذ سبتمبر عام 2023، وفي ديسمبر الماضي تم إطلاق الموقع الإلكتروني باللغة الصينية.

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وقال:" سيكون الموقع الرسمي لمجلس الدوما متاحا باللغة العربية. ستصبح اللغة العربية لغة العمل الأجنبية الرابعة على موقعنا".

وأضاف:" تم تحقيق ذلك حتى يكون مجلس الدوما أكثر انفتاحا، ويكون عمله متاحا ليس لمواطني بلادنا والذين يجيدون اللغة الروسية، فحسب بل وللمقيمين في مختلف قارات العالم".

 المصدر: نوفوستي

 

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