صحيفة روسية: عام 2024 سيشهد أحر صيف في تاريخ روسيا

يقول خبراء الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة في شهر يونيو المقبل في روسيا ستكون أعلى بسبع درجات من المعدل المناخي.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إنه يتوقع أيضا تسجيل أرقام قياسية من حيث درجة الحرارة في الشرق الأقصى الروسي، وجبال الأورال، وجمهوريات شمال القوقاز، وسيبيريا، وكذلك في مناطق الفولغا.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا الشذوذ يعود إلى ظاهرة النينيو الجوية، التي تسبب زيادة في درجة حرارة سطح الماء في الجزء الاستوائي من المحيط الهادئ، وفرق كبير بين درجات الحرارة في أعماق البحر وعلى سطحه.

المصدر: لايف