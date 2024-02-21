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صحيفة روسية: عام 2024 سيشهد أحر صيف في تاريخ روسيا

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة روسية: عام 2024 سيشهد أحر صيف في تاريخ روسيا
dzen.ru
صورة أرشيفية
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يقول خبراء الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة في شهر يونيو المقبل في روسيا ستكون أعلى بسبع درجات من المعدل المناخي.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إنه يتوقع أيضا تسجيل أرقام قياسية من حيث درجة الحرارة في الشرق الأقصى الروسي، وجبال الأورال، وجمهوريات شمال القوقاز، وسيبيريا، وكذلك في مناطق الفولغا.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا الشذوذ يعود إلى ظاهرة النينيو الجوية، التي تسبب زيادة في درجة حرارة سطح الماء في الجزء الاستوائي من المحيط الهادئ، وفرق كبير بين درجات الحرارة في أعماق البحر وعلى سطحه.

المصدر: لايف

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