بوتين: آمل أن يكون سعر الفائدة المرتفع بمثابة تدبير مؤقت

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يكون رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمثابة إجراء مؤقت لمكافحة التضخم مؤكدا أن السلطات الروسية ستحقق مؤشرات هادفة قريبا.

وقال بوتين في اجتماع لدعم مشاريع الاستثمار في الصناعة الروسية: "في ظروف رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي، بالطبع نحتاج إلى آليات خاصة. آمل أن يكون هذا إجراء مؤقتا لمكافحة التضخم وسنقوم بتحقيق مؤشرات رئيسية في المستقبل القريب تلك التي وضعناها لأنفسنا، كل من الحكومة والبنك المركزي".

في اجتماع 16 فبراير، أبقى بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا، ولكن قبل ذلك كان يرتفع باستمرار اعتبارا من يوليو 2023 - في بداية ذلك الشهر كان 7.5%.

وأشار بوتين خلال حديثه مع العمال والطلاب في مصنع "كونار" في تشيليابينسك اليوم الجمعة، إلى أن الشركات التي غادرت روسيا أنشأت أفرقاء وثقافة إنتاج، وموظفونا استوعبوا ذلك فورا ويواصلون مسيرتهم.

وقال: "ما حدث [في الواقع هو أنه]: غادرت بعض العلامات التجارية، شكرا جزيلا لها، فهي أنشأت، هنا أو هناك، فرق عمل، وهنا أو هناك عملت بطريقة مناسبة على تطوير ثقافة الإنتاج وما إلى ذلك، لكن شعبنا يستوعب (الأمور) في لحظة ويمضي قدما".

ويقوم بوتين اليوم، بزيارة عمل إلى مدينة تشيليابينسك، حيث زار "مصنع الروبوتات" الموجود في مصنع تشيليابينسك للحدادة والضغط، ومنطقة "ستانكوماش" الصناعية التابعة لمجموعة "كونار" الصناعية المتخصصة في صناعة المنتجات للمشاريع الوطنية الروسية في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وقطاعات بناء السفن والطاقة والبناء الصناعي والمدني.

المصدر: RT