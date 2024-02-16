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سوسة النخيل تقتل ألف نخلة في سوتشي جنوبي روسيا

أخبار روسيا

سوسة النخيل تقتل ألف نخلة في سوتشي جنوبي روسيا
Sputnik
مدينة سوتشي، روسيا
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أعلنت نائبة عمدة مدينة سوتشي الروسية سفيتلانا كالينينا أن سوسة النخيل قضت على نحو ألف نخلة في المدينة.

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وكتبت في صفحتها على "تلغرام": "لم يتبق سوى القليل من الوقت حتى شهر مارس أي بداية موسم تكاثر سوسة النخيل التي تتغذى على أوراق الشجرة. ويمكن ليرقة واحدة أن تأكل شجرة بأكملها خلال موسم واحد. وبدأت عملية إزالة وتقطيع أشجار النخيل الميتة نهاية شهر يناير الماضي وسيساعد هذا على منع تكاثر السوس".

وأضافت أن بلدية المدينة بدأت معالجة أشجار النخيل، داعية سكان سوتشي إلى الاهتمام بالأشجار والنباتات.

المصدر: نوفوستي

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