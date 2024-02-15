مقتل طالب سوري جراء القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود الروسية

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن طالبا سوريا قتل جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، يوم الخميس.

ويشار إلى أن المدعو محمد شناني كان طالبا في معهد بيلغورود الحكومي للفنون والثقافة، وتعلم في كلية الأعمال الاجتماعية الثقافية والإعلامية والمكتبات، حسبما أكدت إدارة المعهد.

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وأضاف المعهد أن الشاب كان داخل المحل التجاري الذي تعرض للقصف، يوم الخميس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن مدينة بيلغورود تعرضت للقصف بـ 14 صاروخا تم إطلاقها من راجمة الصواريخ من نوع "فامبير" التشيكية الصنع. وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط الصواريخ.

وأكدت السلطات المحلية أن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي