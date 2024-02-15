بوتين يشيد بالزيادة الكبيرة في إنتاج مختلف المعدات العسكرية التي حققها المجمع الصناعي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للمجمع الصناعي العسكري، عن رضائه بنتائج عمل المجمع، مشيدا بالزيادة الكبيرة في إنتاج مختلف المعدات العسكرية.

وقال بوتين خلال محادثة مع عمال "أورال فاغونزافود"، إن "صناعة الدفاع أظهرت نتائج جيدة للغاية خلال العام ونصف العام الماضيين".

واستشهد الرئيس الروسي بعدة مؤشرات، قائلا إنه "بالنسبة لإنتاج الدروع الفردية، فقد نما 10 مرات، و(إنتاج) المركبات من مختلف الفئات نما سبع مرات، ونما إنتاج الدبابات خمس مرات أي بزيادة خمسة أضعاف، وإنتاج المركبات المدرعة من مختلف الفئات 3.5 مرة".

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها زادت من إنتاج المدرعات والمحركات المخصصة للآليات العسكرية.

وقالت إنها تمكنت من زيادة الإنتاج بشكل كبير من خلال توسيع عمليات الإنتاج وتزويد المصنع بالمعدات الجديدة، وزيادة عدد العاملين فيه من 1400 إلى 2500 شخص.

وفي نفس السياق أفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها السنوي المنشور بنهاية عام 2023، بأن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بمقدار 17.5 مرة منذ بدء العملية العسكرية.

المصدر: تاس