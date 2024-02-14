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بحسب التوقعات.. الكرملين: زيارة بوتين لتركيا قد تتم في المستقبل القريب

أخبار روسيا

بحسب التوقعات.. الكرملين: زيارة بوتين لتركيا قد تتم في المستقبل القريب
Gettyimages.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قد تتم في المستقبل القريب قبل الانتخابات الرئاسية الروسية ولم يتم تحديد موعدها بدقة .

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء، لصحيفة "لايف" الروسية الإلكترونية: "نحن نستعد لهذه الزيارة، ولم يتم تحديد الموعد بعد، ونتوقع أن تتم في المستقبل المنظور..لا نستبعد ذلك (قبل الانتخابات الرئاسية الروسية)".

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وأفادت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا في وقت سابق، أن 1.58 مليون ناخب قدموا طلبات للمشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

وستضم قائمة المرشحين، الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (المرشح بشكل مستقل)، وكذلك الذين رشحتهم الأحزاب البرلمانية وهم: ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

المصدر: "نوفوستي"+RT

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