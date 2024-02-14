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خاركوف.. طلاء واجهة متجر وعد بتخفيضات مقابل تدوير الكتب باللغة الروسية (صور)

أخبار روسيا

خاركوف.. طلاء واجهة متجر وعد بتخفيضات مقابل تدوير الكتب باللغة الروسية (صور)
Globallookpress
طفلة تقف أمام رفوف كتب باللغة الروسية
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قام مجهولون في خاركوف بسكب الطلاء على واجهة متجر لبيع الكتب بعد عرضه إجراء تخفيضات لأولئك الذين يقومون بتسليمه كتبا باللغة الروسية من أجل إتلافها والتخلص منها.

وذكرت صحيفة فوكس الأوكرانية أن مجهولين في خاركوف قاموا بسكب الطلاء على مكتبة كانت قد وعدت في السابق بتخفيضات لأولئك الذين يسلمون الكتب باللغة الروسية لإهدار الورق.

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وذكرت الصحيفة: "في خاركوف، تم سكب الطلاء على واجهة مكتبة Vivat، التي أعلنت عن جمع الكتب باللغة الروسية".

وتظهر الصورة المنشورة لواجهة المتجر أن الطلاء غطى أيضا إعلانا مكتوب باللغة الأوكرانية يدعو إلى إعادة تدوير الكتب باللغة الروسية مقابل الحصول على خصم.

وكتب في الإعلان: "ضع كتابا روسيا في الزاوية. مقابل كل 5 كيلوغرامات من نفايات الورق - خصم بنسبة 30٪ على إيصال الشراء في المرة التالية".

خاركوف.. طلاء واجهة متجر وعد بتخفيضات مقابل تدوير الكتب باللغة الروسية (صور)طلاء واجهة متجر للكتب وعد بتخفيضات مقابل تدوير الكتب باللغة الروسية

وأفادت الصحيفة، أن كونستانتين نيميتشيف، زعيم وحدة التخريب القومية "كراكن" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، دعا إلى تقديم أولئك الذين قاموا بإغراق المتجر إلى العدالة باعتبارهم "متعاونين".

المصدر: وكالات

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