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موسكو تتوعد برد قاس على أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية

أخبار روسيا

موسكو تتوعد برد قاس على أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية
Legion-Media
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد بقسوة على التدخل في الشؤون الداخلية والقيام بأنشطة تخريبية من الخارج للتأثير على الانتخابات الرئاسية.

وأكدت زاخاروفا خلال اجتماع لجنة مجلس الاتحاد: "ليعلم أعداؤنا وخصومنا أن أي محاولات تهدف للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، أو القيام بأنشطة تخريبية للتأثير على سير الانتخابات، أو بث الفتن والشقاق بين مواطني بلدنا، وهو ما كانت تفعله المنظمات غير الحكومية الغربية بشكل خبيث، سنرد عليه بحسم وقسوة".

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس المقبل، وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.

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ويتنافس أربعة مرشحين مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية في الاتحاد الروسي على منصب رئيس الدولة وهم: ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

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