بوتين: روسيا قادرة على تطوير خط إنتاج للطائرات الحديثة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا قادرة على تطوير خط إنتاج للطائرات الحديثة، وهي بحاجة إلى تحديث أسطولها.

وقال بوتين، في اجتماع له مع أعضاء الحكومة: "هناك عدد قليل فقط من الدول في العالم قادر على إنتاج طائرات حديثة. وروسيا من بين تلك الدول. لقد وضعنا خططًا واسعة النطاق في هذا المجال".

وأضاف بوتين، أن "هذه ليست مهمة سهلة.. يجب علينا أن نعمل بشكل مكثف على هذا الأمر.

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وأردف بوتين: "أؤكد مرة أخرى أن الطائرات الروسية يجب أن تلبي جميع متطلبات الجودة والراحة والسلامة في الرحلات الجوية، وأن تكون قادرة على المنافسة عالميا، في خصائصها التقنية، ويجب أن يتم تسليمها إلى شركات الطيران ضمن الإطار الزمني المتفق عليه دون تأخير".

المصدر: تاس