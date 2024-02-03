براءة طفلة وعفويتها ترسم الابتسامة على وجه بوتين (فيديو)

أهدى الرئيس فلاديمير بوتين جهاز كمبيوتر ودمية دبّ كبير للطفلة بولينا شفيتسوفا التي زار عائلتها للاطلاع على ظروف إقامتها بمنزلها الجديد الممنوح بموجب برنامج الدعم الاجتماعي للأطباء.

وقدمت الطفلة لبوتين أرنبا صغيرا وقالت له: "هذا أرنب من أجل النصر!".

ورد بوتين: "أرنب من أجل النصر؟ شكرا جزيلا لك!".

وأضاف: "جهاز الكمبيوتر هذا من أجلك، وهذا الدب أيضا".

جاء ذلك أثناء زيارة بوتين بيت الطبيب ياروسلاف شفيتسوف الأخصائي في مستشفى الأورام السريري في مدينة تولا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين زار مدينة تولا أمس وتفقد مجمّعا سكنيا للأطباء يضم منازل جديدة تمنح لهم مجانا للإقامة وتنقل ملكيتها للطبيب المستفيد بعد 10 سنوات من العمل، في إطار برنامج حكومي لاستقطاب الأطباء للعمل في المدن والبلدات والقرى في عموم روسيا.

المصدر: نوفوستي