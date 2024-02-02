بوتين: صناعة الدفاع الروسية حققت طفرة حقيقية خلال العملية العسكرية الخاصة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صناعة الدفاع الروسية حققت طفرة حقيقية وإنجازا بالغ الأهمية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقال بوتين اليوم الجمعة خلال حديثه في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "خلال العملية العسكرية الخاصة، حققت فرق مؤسساتنا الدفاعية ومعاهد البحوث ومكاتب التصميم طفرة حقيقية، وهذا، أود أن أقول دون أي مبالغة..إنجاز بالغ الأهمية".

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وأضاف الرئيس: "لقد أثبت عمال جميع مؤسسات الدفاع في البلاد أنهم خير خلف لخيرة أسلافنا العظماء، (عمال كوزباس وماغنيتوغورسك وموسكو وتولا والأورال وكازان ولينينغراد زمن الحصار)"

وأكد بوتين أن أجداد العاملين في صناعة الدفاع اليوم، كانوا قد انتصروا خلال الحرب الوطنية العظمى، وفي أحلك الظروف، في المعركة الصناعية ضد ألمانيا هتلر، وفي الواقع، ضد صناعة أوروبا كلها التي عملت حينها لصالح ألمانيا النازية".

واختتم الرئيس: "البلد بأكمله، وكل شعبنا الموحد، من صغاره إلى كباره، أصبحوا صانعي النصر".

يذكر أن منتدى "كل شيء من أجل النصر!" ترعاه الجبهة الشعبية لعموم روسيا وهو مكرّس للعاملين في مؤسسات الدفاع، ودعم معنويات العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا.

المصدر: تاس+RT