مصدر: فك التشفير الأولي للصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76"

قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه تم الانتهاء من فك التشفير الأولي لمسجلات بيانات رحلة طائرة النقل العسكرية التي تم إسقاطها بصاروخ أوكراني بالقرب من بيلغورود.

ووفقا له، بعد العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" تم فحصهما في مختبر مختص وتبين أن حالتهما الفنية جيدة ويمكن فك التشفير.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر: "تم الحصول على البيانات الأولية. في الواقع يتم فك الشفرة خلال مدة نصف ساعة كحد أقصى، ثم يأتي وقت التمعن والتمحيص والخروج بالاستنتاجات".

في يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا كان على متنها 65 أسيرا من العسكريين الأوكرانيين، و9 من أفراد طاقمها.

واتهمت الوزارة، القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الحادث، ووصفته بالهجوم الإرهابي، وأكدت أن سلطات كييف كانت على علم بنقل الأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المقرر أن يتم عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا، وهاجمت الطائرة لاتهام موسكو بقتل العسكريين الأوكرانيين.

من جانبه، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن المخابرات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات الأوكرانية على متن الطائرة المنكوبة، ومع ذلك تم استهدافها - إما عن طريق الإهمال أو عن قصد، "لكن ذلك يعد جريمة على أي حال".

المصدر: نوفوستي