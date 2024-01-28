لجنة الانتخابات الروسية تنظر غدا في تسجيل بوتين مرشحا لمنصب رئيس الدولة

تنظر لجنة الانتخابات المركزية الروسية غدا الاثنين 29 يناير في مسألة تسجيل فلاديمير بوتين كمرشح لمنصب رئيس روسيا.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية في مشروع جدول أعمال اجتماعها غدا على موقعها الإلكتروني: "تسجيل فلاديمير بوتين مرشحا لمنصب رئيس روسيا الاتحادية".

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وأفاد نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاي بولايف في وقت سابق بأن التحقق من التوقيعات المقدمة من مقر بوتين قد اكتمل.

وكانت ماريانا ليسينكو الرئيسة المشاركة لحملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية أعلنت في وقت سابق أن مقر الحملة سلّم 315 ألف صوت مؤيد لمرشحها إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

ويتنافس 11 مواطنا على الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في روسيا، حيث قبلت لجنة الانتخابات المركزية أوراق ثلاثة مرشحين آخرين هم ليونيد سلوتسكي، ونيقولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وبما أن الثلاثة ممثلون لأحزاب برلمانية، فإن جمع التوقيعات لدعمهم ليس ضروريا للتسجيل كمرشحين للانتخابات، خلافا لبوتين المرشح المستقل.

ويجب على المرشحين من الأحزاب السياسية غير البرلمانية وهم سيرغي مالينكوفيتش وبوريس ناديجدين وأندريه بوغدانوف وسيرغي بابورين، وإرينا سفيريدوفا، تقديم ما لا يقل عن 100 ألف صوت مؤيد لترشحهم حتى 31 يناير.

ويحتاج المرشحون المستقلون وهم فلاديمير بوتين، ورادا روسكيخ، وأناتولي باتاشيف إلى جمع ما لا يقل عن 300 ألف صوت.

وستجري الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024 وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام 15 و16 و17 مارس.

المصدر: نوفوستي