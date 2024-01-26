لدى عودتهم إلى موسكو.. الروس الناجون من تحطم الطائرة في جبال أفغانستان يروون تفاصيل الحادث (فيديو)

عاد المواطنون الروس الأربعة الناجون من حادث تحطم الطائرة في جبال أفغانستان الأحد الماضي، إلى موسكو صباح اليوم الجمعة وكشفوا للصحفيين تفاصيل الحادث وما تبعه.

وبعد وصولهم إلى مطار فنوكوفو في موسكو برحلة قادمة من دبي، قال أحد الناجين الطيار دميتري بيلياكوف إن سبب تحطم الطائرة هو عطل فني أدى إلى مشكلة في نظام الوقود.

وقال للصحفيين: "سبب التحطم هو عطل فني. على ما يبدو كانت هناك مشكلة في الوقود تتمثل في وجود جليد مما عطل تدفق الوقود من الخزانات الرئيسية إلى خزانات الإمداد".

وأشار بيلياكوف إلى أن الطيارين اتخذوا إجراءات الهبوط الاضطراري للطائرة حتى الدقائق الأخيرة قبل تحطمها. وقال: "قمنا بتنفيذ هبوط اضطراري للطائرة، وتحديد المكان الأكثر ملاءمة حيث يمكن الهبوط، ووجدنا مثل هذا المكان في منحدر خفيف".

وقال الطيار الآخر أركادي غراتشيف: "نتيجة لإجراءاتنا الاحترافية، هبطنا بالطائرة بالفعل، ولم نسقط، بل هبطنا على منحدر الجبل".

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وفي تفاصيل ما جرى بعد الكارثة، قال: "لقد أمضينا يوما ونصف في البرد، حيث كانت درجة الحرارة تبلغ 15 درجة تحت الصفر.. ووصل الأمر إلى أن اضطررنا إلى حرق أربطة أحذيتنا.. وتدفئة أنفسنا، ثم بدأ الأطباء في انتشالنا. وتم إخراجنا من ارتفاع 4 آلاف متر عبر ثلوج عميقة.. لقد مشينا لمدة خمس ساعات تقريبا حتى وصلنا إلى قرية".

كما نفى غراتشيف ردا على سؤال صحفي، صحة ما تردد عن وجود مبلغ كبير من المال نقدا على متن الطائرة المنكوبة، وقال: "كلا، لم يكن هناك مال".

من جانبه، روى المسعف إيغور سيفوروتكين تفاصيل الساعات الأولى بعد الكارثة، بقوله: "لقد رأينا عبر النافذة جبالا (على مسافة قريبة) تحت الطائرة وأدركنا أن هناك شيئا ما يحدث.. ثم استعددنا للاصطدام فشعرنا بضربة.. ثم استعدت الوعي وبدأت الخروج من الثلج".

وأضاف سيفوروتكين أنه ذهب في صباح اليوم التالي بعد الحادث، إلى قرية مجاورة طلبا للمساعدة، وقال: "جئت إلى القرية وطلبت أن يأتي فريق بحث من السكان المحليين لنجدة أصدقائي".

وبعد ذلك، حسب سيفوروتكين، وصل عناصر من حركة "طالبان" إلى الموقع ثم أرسلت في الصباح مروحية إنقاذ لإجلاء الناجين.

وتحطمت طائرة من طراز "فالكون 10" في مقاطعة بدخشان بأفغانستان في 21 يناير أثناء قيامها برحلة إسعاف مستأجرة إلى روسيا. وكان على متنها 6 أشخاص، بينهم راكبان وطيارات ومسعفان.

وقال السفير الروسي في كابل في وقت سابق إن الراكبين وهما الزوجان أناتولي وآنا إيفسيوكوف لقيا مصرعهما، فيما نجا الآخرون وتلقوا الرعاية الطبية في العاصمة الأفغانية.

المصدر: RT + وكالات